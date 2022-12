Ginnastica ritmica | «Maccarani è indagata ma non è stata sospesa dalla federazione»

Repubblica Roma

A. Sir. per 'la Stampa' EMANUELA MACCARANI5 Se per la giustizia sportiva non sono emersi illeciti disciplinari, rischia di averne di penali il caso dei presunti abusi che ha travolto laitaliana. La ...'In cinque ore, circa una ventina di nostri tecnici, delle sezioni diartistica e, hanno potuto partecipare a un appuntamento guidato dal professor Luigino Sepulcri. In questo modo ... Inchiesta ginnastica ritmica. "Sequestrati sei telefoni alle Farfalle: le chat fanno tremare il Coni" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Non sembra calare l’interesse degli inquirenti sul caso delle Farfalle dell’Accademia di Desio. Dopo le confessioni di altre due ex atlete che hanno riferito di essere state sottoposte ad abusi psicol ...