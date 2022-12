Dossier ex-Ilva | subito tensione Governo-Sindacati

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Si annuncia bollente anche per ilMeloni ilex-che ha messo alla prova i precedenti esecutivi. Nelle scorse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge recante ‘Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale’ che prevede per l’exche i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d’ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. Exapprova decreto Mossa per niente gradiata alle segreterie territoriali di Fiom, Uilm e Usb di Taranto, che insieme alle rappresentanze sindacali unitarie di Acciaierie d’Italia, hanno replicato alzando il muro, ossia con una mobilitazione a Roma e con uno sciopero di 32 ore dalle 23 del 10 gennaio alle 7 del 12 gennaio. Intanto, è arrivata alle ...

Il Sole 24 ORE

Alsembra, comunque, aver impresso un accelerazione il dpcm varato prima di Natale dal ... EX: Si apre uno spiraglio di soluzione nella lunga e travagliata storia dell'ex gruppo. Il ......dei Ministri "Il decretoappena varato interviene per mettere subito in sicurezza una situazione che si rotolava da anni. In soli tre mesi il Governo Meloni ha analizzato tutto il, ... Ex Ilva, sciopero dopo ok prestito ponte da 680 milioni e scudo penale Come già è accaduto altre volte nel corso degli anni, alcuni dossier delle diverse situazioni di stallo, due per tutte, Alitalia-Ita e Ilva-Arcelor Mittal, sono ritornati in tutta fretta sulle scrivan ...Ok del governo al prestito ponte da 680 milioni. Urso: "Accordo coi soci per Taranto", il 19 gennaio il piano Nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal e Invitalia, per il ...