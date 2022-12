Divieto di utilizzo di botti | petardi e fuochi d’artificio a Tavagnacco

Leggi su udine20

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Pyrotechnics and fireworks background with animation on black background realistic vector illustrationdidi materiali esplodenti e pirotecnici,di vario genere Il Sindaco richiama tutti i cittadini a rispettare l’articolo 43 del Regolamento di Polizia Urbana In vista delle prossime festività, il Sindaco Moreno Lirutti richiama tutti i cittadini ildidi materiali esplodenti e pirotecnici,di vario genere, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana . “Desidero richiamare con forza l’attenzione di tutti i cittadini su quanto previsto dall’articolo 43 del nostro ...