Calendario Mondiali judo 2023 | date | programma | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’evento clou della prossima stagione delinternazionale andrà in scena a Doha (in Qatar), che ospiterà i CampionatiSeniorda domenica 7 a domenica 14 maggio. Si preannuncia una rassegna iridata estremamente interessante per l’assegnazione delle medaglie e anche in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia, sulla scia degli ottimi risultati dell’ultima annata, proverà a recitare un ruolo da protagonista con tanti atleti competitivi ed in grado di ambire al podio. Nella scorsa edizione, disputata a Tashkent nel 2022, il movimento azzurro ha raccolto un argento con Christian Parlati nella -90 kg ed un bronzo con Assunta Scutto nella -48 kg. Resta dunque da sfatare il tabù del settore maschile tricolore, ancora a secco di affermazioni a livello di. Il ...