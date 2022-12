Aurora Ramazzotti | “Non c’è un momento giusto” La risposta alla domanda più difficile

Leggi su dilei

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ci sono domande complicate; domande che possono anche fare del male. Ed è a una delle domande più difficili cheha scelto di rispondere su Instagram. Non si è mai tirata indietro ai Q&A su Instagram, e ha sempre risposto alle richieste dei follower con estrema schiettezza e sincerità. Così, quando le è stato chiesto: “Volevi davvero un figlio”, ha seguito la sua ispirazione principale, ovvero dire la verità e condividere anche una riflessione profonda in merito.sulla gravidanza: lapiùusa spesso i social, sebbene abbia scelto di chiudere il suo profilo su Twitter. Su Instagram, invece, è famosa per avviare veri e propri dibattiti, permettendo a tutti di porle delle domande e ...