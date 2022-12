Un Vizio Di Famiglia | una clip in esclusiva tratta dal film di Sébastian Marnier

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 dicembre 2022) IlUnDi, diretto dal regista, arriverà nei cinema italiani il 4 gennaio, e, nell'attesa, potete vedere inuna. Il 4 gennaio, grazie a I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection, arriverà nelle sale italiane Undie, in anteprima per Movieplayer.it, potete vedere unadaldiretto da, presentato alla 79a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nella sezione Orizzonti Extra. Nel video si rivela l'origine del nome di una delle protagoniste che scopre poi di doversi allontanare prima del previsto. Il ...