Sci alpino | superG Bormio 2022 oggi | orario | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si replica a, giovedì 29 dicembre è inil(ore 11.30) sulla Stelvio. Ieri in discesa libera è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr ad imporsi per la prima volta in carriera nella località valtellinese. Al secondo posto ha chiuso il canadese James Crawford, mentre in terza posizione si è piazzato il leader della classifica di specialità, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Kilde è il favorito anche quest’, anche se Kriechmayr va a caccia di uno straordinario bis. Fari puntati, però, anche su Marco Odermatt,quarto in discesa, ma pronto a prendersi un posto sul podio inigante. Attenzione ovviamente a Crawford e pure all’americano Ryan Cochran-Siegle. In casa Italia si spera in un guizzo di Dominik Paris, che ha concluso al ...