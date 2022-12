L’attore ha recitato con il suo sangue addosso | fan sconvolti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un famoso attore ha ammesso che, durante le riprese del film, hacon il suo. Una confessione sbalorditiva e sopratutto inattesa: ecco che cosa è successo e a chi. Ci sono film che rimangono nella storia non solo perché sono dei veri capolavori, ma anche per alcuni aneddoti che sono stati rivelati

Sky Tg24

... che nel corso della sua carriera hatra le altre nelle ... Per quella vicenda,aveva trascorso un lungo periodo in ...Josh Duhamel è unamericano, attualmente popolare per il ruolo di Sheldon ... Josh Duhamel film Duhamel hain ... con la regia di Dax Shepard (nel 2017) Transformers -'ultimo cavaliere,... Auguri Jude Law! Da Il talento di Mr. Ripley a Animali fantastici: film da rivedere. FOTO