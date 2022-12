Israele mai stato così a destra | ultra religiosi e xenofobi al governo Mano libera del premier imputato Netanyahu sulla giustizia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Alle 14 di oggi il 37°israeliano, il sesto guidato da Benjaminha pregiuramento mentre migliaia di persone protestavano davanti alla Knesset contro il nuovo esecutivo. Il Bibi VI° si presenta come uno dei governi più contestasti, per la decisa svoltaimpressa aprendo la porta ai partiticome Sionismo Religioso e Jewish Power e facendo tornare nelle sedie che contano i suoi tradizionali alleati: i tre partitiortodossi.ha nominato 29 ministri e tre viceministri. In tre ministeri del– Difesa, Istruzione e Welfare – si alterneranno due ministri. Il vasto numero di incarichi per un Paese piccolo come ...

Quasi due mesi dopo le elezioni parlamentari in, il nuovo governo del vincitore, Benjamin Netanyahu, presterà giuramento a Gerusalemme. È il governo più di destra cheabbiaavuto, con i politici di estrema destra rappresentati per la prima volta in una coalizione. Il nuovo governo vuole attuare cambiamenti politici di vasta portata e, tra l'altro, ... Israele mai stato così a destra: ultra religiosi e xenofobi al governo Tre gli obiettivi principali di lungo termine, primo tra tutti la neutralizzazione degli sforzi dell'Iran di dotarsi di un potenziale nucleare View on euronews ...Netanyahu ha ripetutamente sottolineato che sarà lui stesso a stabilire l'agenda del nuovo governo e che non si farà guidare dai suoi partner radicali ...