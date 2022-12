Infortunio Inter e tegola per Inzaghi | salta il Napoli? Sostituito in amichevole

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tra pochissimi giorni sarà big match tra, gara che sa di sfida Scudetto. Oggi in campo è scesa l’, inal Mapei Stadium contro il Sassuolo e pernon arrivano buone notizie. Il motivo è legato all’del suo calciatore perché, nel corso della partita, si è fermato mandando lo staff medico e tecnico in apprensione. A sei giorni dalla sfida contro il, ha subìto unil calciatore Henrikh Mkhitaryan, il giocatore armeno è uscito malconcio dal campo al minuto 49. Al suo posto è entrato Gagliardini e, in vista del, non sono buone notizie per il tecnico, Simone. Mkhitaryan, le condizioni in vista delSecondo quanto ...

per Henrikh Mhkitaryan in Sassuolo -. All'inizio del secondo tempo il centrocampista armeno è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, venendo rimpiazzato da Gagliardini. Da ...Calciomercato Juventus: l'del giocatore spingerà il club ad accelerare i tempi dell'operazione. In caso di fumata ...indirettamente al centro di una complicata trattativa tra Chelsea ed... Infortunio Inter, un difensore di Inzaghi a rischio per la sfida contro il Napoli