Como – Citta | info biglietti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Attiva la prevendita per la garadella in programma lunedì 26 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Sinigaglia.Ipossono essere acquistati, fino alle ore 15:00 di lunedì 26 dicembre, sul sito vivaticket o nei punti vendita Vivaticket. Clicca QUI per acquistare on-line. Il giorno gara sarà possibile acquistare ipresso la biglietteria al cancello 12 dello stadio, che rimarrà aperta dalle ore 12:30 alle ore 15:30 (salvo esaurimento). I tifosi ospiti potranno acquistare isolo ed esclusivamente nel Settore Ospite a loro dedicato e nel Settore A della Tribuna Coperta.La vendita deiper il Settore Ospite terminerà alle ore 19.00 di domenica 25 dicembre. SETTORE OSPITI Per i supporters ospiti che raggiungeranno ...

La società bianconera lo cedette poi in prestito in serie C: a Valenzana,e Melfi. Nella stessa categoria ha vestito le maglie di Poggibonsi e Andria prima del ritorno in Romagna, al Ravenna per ...... Sant'Anna di Stazzema proposto dal Parco Nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema (Lucca); Tempio Voltiano proposto dai Musei Civici del Comune di. ... Natale a Como, Verde Natale e Città dei Balocchi, il programma dal 23 al 26 dicembre Milano La compositrice e violoncellista comasca il 1° gennaio alla Casa della Memoria. "Ecotonos #2 – Musica per Città invisibili": musica con racconti e proiezione di filmati L'arte, sotto qualunque ...