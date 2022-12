Calcio in lutto | a 82 anni è morto Pelè

(Di giovedì 29 dicembre 2022) SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come, aveva 82e da fine novembre era ricoverato all'ospedale “Albert Einstein” di San Paolo a causa di un'infezione respiratoria legata al Covid e per una rivalutazione delle cure per il tumore al colon che gli era stato diagnosticato nel settembre dello scorso anno. Sottoposto a intervento e chemioterapia,era peggiorato nell'ultimo anno e il 21 dicembre lo staff dell'ospedale aveva fatto sapere che sarebbe dovuto rimanere ricoverato anche a Natale per “una progressione della malattia oncologica” e la necessità di “maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache”. La famiglia non ha ancora rilasciato dettagli sulla camera ardente, ma “Globoesporte” fa sapere che nei giorni scorsi a Vila Belmiro è stata allestita una struttura per ...

Pelè è morto. La leggenda delè deceduta in ospedale a 82 anni. La notizia è stata battuta dall'agenzia AP e ha fatto immediatamente il giro del mondo. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico era peggiorato, come spiegato ..."O Rei", tre volte campione del mondo, era considerato il più grande calciatore di tutti i tempi: il suo club storico, il Santos, ha pubblicato una pagina web listata acon delle immagini e ... Il calcio in lutto: addio Pelè, la leggenda brasiliana aveva 82 anni - Sportmediaset Roma, 29 dic. (askanews) - Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, è morto all'età di 82 anni dopo una lunga malattia: è quanto pubblica ...