Storpiano pure Sherlock Holmes col politicamente corretto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Avendo visto il primo, a scappatempo ho visto anche il secondo. Parlo di Enola1 e 2. Che sarebbe la sorella del più famoso. Ovviamente ha le stesse capacità del fratellone, ma, essendo una donna nella Londra vittoriana, nessuno le da credito. Bene, il primo film era, ovviamente, femminista, il che, com’è noto, a Hollywood “tira”, incuranti di un fenomeno ben noto ai sociologi, agli economisti e agli psicologi e che si chiama «saturazione». In soldoni, significa che se mi dai da mangiare sempre la stessa zuppa finisce che vomito. L’ideatrice (suppongo sia una donna) delle novels da cui i due film sono tratti e/o ispirati (non ricordo perché ho guardato sbadigliando) ha chiamato «Enola» la sua eroina (nel senso di protagonista) mutuando il nome del bombardiere che sganciò su Hiroshima, Enola Gay. Che poi era il nome della madre del ...

