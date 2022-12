Spider-Man | due concept art ci mostrano come l' avrebbe realizzato James Cameron

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sono spuntate sul web due nuoviart dedicati allo-Man diattraverso cui possiamo farci un'idea riguardo all'estetica immaginata dal regista per il film. Negli anni '90, ancor prima della celebre trilogia realizzata da Sam Raimi,aveva intenzione di anticipare i tempi con un lungometraggio dedicato a-Man. Ora sono spuntati sul web dueart dedicati a questo progetto che non ha mai visto la luce. In base quello che sappiamo fino ad ora, al centro di questo-Man avremmo visto il Peter Parker di Leonardo DiCaprio affrontare Electro e Sandman. Si sarebbe trattato di una storia legata alla morale del nostro protagonista, tentato ad unirsi coi suoi celebri antagonisti formando ...

