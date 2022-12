Nasce il comando unico di polizia locale di Cislago | Mozzate e Gerenzano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorhanno unito ildi. Parte da qui il progetto di costituire unche comprenda alcuni comuni del Saronnese, del Comasco e della Valle Olona. Il futuro è aggregarsi, per ottenere risultati più funzionali e maggiore efficienza, ma anche per avere più chance quando si partecipa ai bandi. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La Gazzetta del Mezzogiorno

...a ogni altra istanza e interpreta il merito come pura fedeltà nei confronti del bastone del. torneremo umani Il primo sentieroda una visione top - down, calata dall'alto, e ha ...... indagini, intercettazioni e perquisizioni, la difesa dell'Europa dei centri di... Il caso giuridicodal lancio della nota Superlega (a inizio 2021), rispetto al quale, per tutta reazione, ... Comando marittimo Sud: ora la Nato sceglie Taranto