Ilary Blasi vola a Bangkok con il suo Bastian | il jet privato e la suite | Capodanno extra lusso dall’altra parte del mondo rispetto a Totti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Pochi giorni ci separano dall’anno nuovo, dopodiché ci si potrà lasciare definitivamente alle spalle tutto quello che è accaduto in questo 2022 Almeno è quello che spera di fareche ha deciso di salutare l’anno nuovo in compagnia della sua nuova fiamma. I due sonoti aper passare insieme il. L’ex moglie di Francesco, dopo aver passato un anno davvero difficile a causa della separazione dal marito, ha deciso di concedersi una vacanza lussuosa. Quest’anno non ha badato a spese, dopo un volo sul jet, arrivata aha scelto come luogo di soggiorno un hotel da sogno, il Lebua Hotels & Resorts. Si tratta di un edificio moderno e super chic che vanta una vista mozzafiato sulla ...

Corriere Roma

... Silvia Toffanin ha scelto di restare dov'era concedendosi pochissime deroghe - due delle quali alla finale di Amici di qualche anno fa, insieme alle amiche Michelle Hunziker e, e alla ...Fonti vicine alo avevano anticipato: " Lei e Bastian stanno progettando Capodanno in una località esotica ". E così è stato. Dopo i pranzi e le cene di Natale in compagnia dei genitori e delle sorelle (... Ilary Blasi: dopo il pranzo di Natale in famiglia è in vacanza a Bangkok con Bastian Dopo 20 anni insieme Ilary e Totti hanno trascorso il loro primo Natale da separati. A distanza di 5 mesi dall’annuncio del loro addio, Francesco Totti e la ex moglie Ilary Blasi hanno voltato pagina… ...Dopo aver trascorso il Natale a Roma in compagnai della sua famiglai, Ilary Blasi ha scelto di volare in Thailandia per lasciarsi alle spalle il nefasto 2022 (segnato dalla separazione da Francesco To ...