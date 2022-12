Guerra in Ucraina | la diretta Kherson ancora sotto attacco | civili in fuga - Esteri - quotidiano net

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Pioggia di razzi (almeno 30) sulla città meridionale. Kiev teme massici bombardamenti russi per la notte di ...

Pioggia di razzi (almeno 30) sulla città meridionale. Kiev teme massici bombardamenti russi per la notte di ...Da Palazzo Chigi, Meloni ha rinnovato "il pieno sostegno" del governo all'in ambito politico, economico, umanitario e anche militare. E confermando la sua intenzione di recarsi a Kiev con l'... Guerra Ucraina Russia, news. Kiev, bombe russe sul reparto maternità di Kherson Il cardinale di ritorno da Leopoli, dopo la settimana di missione nel Paese in guerra per portare generatori elettrici e magliette termiche, racconta i momenti del Natale vissuto a Kyiv dove ha conseg ...Vladimir Putin ha firmato il decreto di risposta all'introduzione del price cap sul petrolio. Il testo vieta la vendita di greggio e prodotti ...