Canone Rai 2023 | addio bolletta? Arriva la scelta definitiva e inattesa

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nelle ultime settimane si è parlato tanto del fatto se ilRai fosse stato rimosso neldalla. Una manovra voluta dal precedente esecutivo. Dopo giorni di attesa èta l’ufficialità: ecco che cosa c’è da aspettarsi. Tutti gli italiani sono all’interno di un vortice di grandi cambiamenti, questo proprio da quando il nuovo governo si è insediato a Palazzo Chigi. L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è messo subito al lavoro per stravolgere un po’ di cose. Una accelerazione dovuta anche per via dell’approvazione della Legge di Bilancio in scadenza. Andiamo a vedere che cosa è stato deciso per ilRai. fonte foto: Canva/AdobeStockIn tanti anni, credo che una delle questioni più divisive nella nostra penisola è proprio quella che riguarda il pagamento del ...

Money.it

... non chiamatele tasse ma le pagate comunque! Secondo aspetto da considerare e non trascurabile: se le tasse più odiate (bollo auto,ma anche IVA, IMU, Tasi e Tari) restano invariate, lo ...Per il, le possibilità di esonero restano valide anche nel 2023. Rispettando però determinati tempi e requisiti. Per quanto non goda esattamente di una buona popolarità, ilfa parte ... Canone Rai 2023, ecco come non pagare Nelle ultime settimane si è parlato tanto del fatto se il canone Rai fosse stato rimosso nel 2023 dalla bolletta: è arrivata l'ufficialità.Sul Canone Rai se ne stanno dicendo di tutti i colori anche in merito a una possibile abolizione all'orizzonte: vediamo le ultime notizie.