Sanremo 2023 | “Silvia Toffanin non sarà a Sanremo | la proposta le è stata fatta ma ha declinato l’offerta”

(Di martedì 27 dicembre 2022), i fatti noti sono più delle incertezze? Forse. Sappiamo chi saranno i big in gara e i titoli delle loro canzoni. Sappiamo che ad affiancare Amadeus alla co-conduzione ciGianni Morandi e sospettiamo cheben più di una spalla (aGiovani lo abbiamo visto sfoderare anni di esperienza televisiva e rendere l’atmosfera “morandiana”, quasi fosse un filtro Instagram che fa luccicare ogni cosa). Sappiamo che le co-conduttrici già scelte sono Chiara Ferragni (due sere) e Francesca Fagnani (una sera). Sappiamo che Salmo starà sulla nave di Costa Crociere (non sappiamo come l’abbiano presa i suoi fan storici ma questa è un’altra storia). Ora, stando a un Adnkronos del 27 dicembre, è (ri)spuntato il nome di...

Dopo l'annuncio di Amadeus , che l'ha confermata nel cast di, anche l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato ha spiegato la posizione del ...Ciò comunque non la mette al riparo dalle critiche: in attesa di sviluppi in vista di, la capogruppo della Lista Calenda al Comune di Roma, Flavia De Gregorio , ha criticato la presenza dell'...Madame è ancora in gara tra i Big di Sanremo 2023. Lo dice Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, dopo la notizia delle indagini sulle false vaccinazione anti-Covid che vedono coinv ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...