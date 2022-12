Qatargate | Panzeri e Figà - Talamanca restano in carcere

Adnkronos

'In intercettazioninomi eurodeputati italiani' 'Leggendo le conversazioni' delle intercettazioni di Antonio, arrestato a Bruxelles per l'inchiesta, 'si comprende ......Repubblica riporta le foto della ventiquattrore diprima e dopo l'incontro. All'inizio pare fosse vuota, mentre alla fine sarebbe piena. Bah, una cosa è certa in questa storia del: ... Qatargate, per Panzeri udienza rinviata al 17 gennaio Sulle questione del Qatargate e di Panzeri, La Repubblica oggi titola “la chat della cricca“. Sapete come la penso su questa vicenda. A me qualcosa non quadra. Non perché io pensi… Leggi ...Riflettori accesi sul ruolo di Panzeri e della su Ong “Fight Impunity”, a partire dalle intercettazioni. Secondo quanto riportato da Repubblica, gli stralci a disposizione confermerebbero il potere ...