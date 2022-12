Glass Onion | l' identità del compagno di Daniel Craig svelato in un cameo | la reazione dei fan

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 dicembre 2022) Uno deipiù gustosi del mistery Netflixsvela l'del partner di Benoit Blanc, alimentando ladei fan sui social media. Ladei fan disui social media a una delle rivelazioni più piccanti del mistery non si è fatta attendere. Il sequel di Cena on delitto - Knives Out approdato su Netflix venerdì scorso svela infatti l'deldi Benoit Blanc, l'eccentrico detective interpretato da, in un gustoso. Attenzione! Non proseguite la lettura se non volete conoscere su- Knives Out Come rivela la recensione di...