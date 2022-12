WWE | Circolano spoiler sui piani per i main event di Wrestlemania 39

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La WWE sta marciando verso il nuovo anno con l’inizio del cammino verso il palcoscenico più grande di tutti,. Le due serate di WM del 2023 vedranno alcune delle migliori superstar della WWE sfidarsi sotto le luci di Hollywood, e ci sono alcuni “importanti”per l’o principale di entrambe le serate. È stato ampiamente indicato che39, che si terrà a Hollywood, vedrà il ritorno di una delle più grandi star del settore, The Rock. Si ipotizza che The Great One si batterà nelper il titolo universale indiscusso della WWE contro suo cugino, il Tribal Chief Roman Reigns. Tuttavia, un nuovo rapporto di Wrestling News afferma che il piano attuale potrebbe vedere anche l’incubo americano Cody Rhodes sfidare Roman Reigns, che a sua ...

Zona Wrestling

È considerato una leggenda nel suo ambiente, al punto che è stato inserito nellaHall of Fame. ... ' Vedo che Lord Farquaad si è allenato ' sono alcuni dei commenti chesu Twitter. ...È considerato una leggenda nel suo ambiente, al punto che è stato inserito nellaHall of Fame. ... ' Vedo che Lord Farquaad si è allenato ' sono alcuni dei commenti chesu Twitter. ... WWE: Alberto Del Rio ha parlato con John Laurinaitis riguardo ad un possibile ritorno. Alberto Del Rio è un "Johnny Ace guy". Durante una recente intervista di Steve Fall al WrestlingNews.co, è stato chiesto ad Alberto Del Rio qualche dettaglio riguardo le voci che circolano per un suo ...Dopo averla vista perdere il titolo di campionessa di NXT, arriva il primo dettaglio che fa capire che Mandy Rose non lavora più in WWE ...