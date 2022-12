Globalist.it

La battaglia di Mosca (di Manuele Bonaccorsi, collaborazione Federico Marconi): le telecamere disono andate a Mosca, per provare a capire se il potere di Putin, con il difficile andamento ...Notevole anche la colonna sonora, composta dal veterano John Williams , autore delle musiche di film cult dagli anni settanta ad oggi, tra cui Lo Squalo , Superman, Guerre Stellari , Minority... Torna Report e racconta la ‘battaglia di Mosca’ (e non solo) Nuovo appuntamento con Report Lunedì 26 dicembre alle 21.25 su Rai 3 e su Raiplay. Le telecamere di Report sono andate a Mosca per provare a capire se il potere di Putin è davvero in crisi ...La querelle sul caso Autogrill e sul video che riprese l'ex premier Matteo Renzi a colloquio con lo 007 Marco Mancini, ex Sismi e Dis, poi «pensionato» a luglio 2021 proprio per le polemiche seguite a ...