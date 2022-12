Valanga in Austria | 10 persone sepolte dalla neve Il Comune | “Di tutto per salvarli”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Almeno diecisono rimasteda unaina Lech e sono in corso le ricerche da parte di unità cinofile ed elicotteri. Lo riportano i media locali, riferendo che una persona è stata ritrovata ferita e soccorsa, mentre proseguono le ricerche degli altri. Laè iniziata intorno alle 15 nell’area del Trittkopf, a 2700 metri di altitudine, nel comprensorio sciistico di Lech e Zürs, nella regione di Vorarlberg. Secondo il servizio di allerta valanghe, nel giorno di Natale era stato diramato un alto rischio di valanghe nella zona. Lecoinvolte sono tutte appassionate di sport invernali ma non è chiaro se siano sciatori, scialpinisti o escursionisti. Sono stati richiesti proiettori in modo che la ricerca di notte, col buio, possa continuare con una ...

