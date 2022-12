Pianeta Milan

Nel nostro campionato, èal Napoli, che prima della pausa ha piazzato la fuga creandosi un ... Milan e Juventus in particolare, ma non solo loro, coltivano ambizioni di rimonta. Un ...Italia fuori dal Mondiale, parte laal nuovo ct Dopo l'Atletico Madrid, nel settembre 2000, ... poi il rilancio della Juventus e quindi la Roma, dove sfiora lonel 2010 totalizzando 80 ... Scudetto e caccia al Napoli: dai un voto al 2022 del Milan | SONDAGGIO Organizzata al Torino FC Store, tre fortunati supporter granata raccolgono e vincono oggetti marchiati per un totale di mille euro ...Lukaku pronto a riprendersi l'Inter: palestra fra Milano e Bruxelles per dare la caccia al titolo E’ un Romelu Lukaku scalpitante. Doop la delusione al Mondiale con il Belgio l’attaccante è pronto a r ...