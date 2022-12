Napoli | sventato Natale col botto | sequestrate bombe artigianali nel vano contatore di un condominio

Leggi su open.online

(Di domenica 25 dicembre 2022) Poteva essere uncolquello di via Monsignor Peluso a, all’interno del parco Macello, dove i carabinieri della tenenza di Casalnuovo hanno sequestrato 13ad alto potenziale. Gli ordigni sono simili a quelli che normalmente vengono usati per intimidazioni ai danni delle attività commerciali, in quanto sono capaci di far esplodere e aprire varchi nelle saracinesche dei negozi. Sono stati trovati nascosti nei vanidi alcuni condomini della zona. Assieme alle, le perquisizioni del 25 dicembre dei Carabinieri hanno rinvenuto anche 37 sacchetti di cannabis e 21 stecchette di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato. Nello specifico, gli ordigni sono ora in mano alla squadra artificieri dei carabinieri del nucleo ...