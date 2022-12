È morto Franco Frattini | fu per due volte ministro degli Esteri

(Di domenica 25 dicembre 2022), attuale presidente del consiglio di Stato, ènella sera di sabato 24 dicembre. Aveva 65 anni. Laureato in Giurisprudenza, magistrato, nel 1981è diventato procuratore dello Stato. Parlamentare, esponente di Forza Italia e del Popolo della Libertà, con Silvio Berlusconi presidente del consiglio,è stato per due: prima negli anni 2002-2004 e poi negli anni 2008-2011.è stato vicepresidente della Commissione Europea e Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà negli anni 2004-2008. L’ultimo incarico, alla presidenza del consiglio di Stato, gli è stato affidato lo scorso 14 gennaio. Cordoglio nel mondo della politica per la sua scomparsa.

