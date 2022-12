Cattedrale Vivente | lo show di Natale a Bari parla di morte e mette in fuga i bambini

(Di domenica 25 dicembre 2022) Lo scorso 21 dicembre, nella sede della Cantina sociale Terra Maiorum di Corato () è andata in scena. Lo spettacolo di, per la regia di Roberto Corradinova di nascita, rigenerazione e vita ma affrontava anche il tema della. Per questo motivo è stato accolto in maniera negativa daiche hanno assistito allo, che sono scoppiati a piangere, costringendo i genitori a darsi alla. Siamo ae tutto è andato come non doveva. Lo spettacolo diè stato rovinato dal tema dellacon ipresenti che non erano pronti ad affrontare un discorso del genere. Anche la scuola ha avuto da ridire, specificando ...

