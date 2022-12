Can Yaman ospite a Sanremo 2023?

(Di domenica 25 dicembre 2022) CanÈ il divo più corteggiato del momento e di certo Amadeus non vuole farselo scappare per il suo Festival di, ma si vocifera dovrà arrendersi agli impegni già contratti per portare a termine le riprese de El Turco a Budapest. Canaccetterà la proposta del conduttore del Festival, presentatosi L'articolo proviene da MediaTurkey.

TorreSette

Testimonial di questa nuova iniziativa, che conferma lo spirito innovativo del team marketing experience di Mercedes - Benz Italia, l'attore, affiancato dalle nuove elettriche EQA, EQB, EQE ......Mahmood - cantante Stefano Accorsi - attore Filippo Scicchitano ed Edoardo Purgatori - attori Guglielmo Scilla - influencer Romelu Lukaku - calciatore Luke Evans - attore Lil Nas X - rapper... Can Yaman, "vacanze romane" per il divo turco. Ecco dove è stato ... Can Yaman non si è concesso un momento di riposo per mesi, ma ora finalmente si prende una pausa. L'attore turco si trova dallo scorso ottobre a Budapest, sul set di El Turco, la nuova produzione inte ...Per Can Yaman è arrivato il momento di prendersi una pausa. L’attore turco, che dallo scorso ottobre si trova a Budapest, dove è impegnato sul set di El Turco , nuova ...