Santo Stefano in campo per la WiMORE Parma

Leggi su seriea24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nella prima giornata di ritorno i gialloblù, rinfrancati dal successo in rimonta su Mirandola, vanno a far visita al Moyashi Garlasco, avanti di tre lunghezze e reduce da tre vittorie che lunedì pomeriggio alle 18, nella prima giornata di ritorno del Girone Bianco del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, affronta al PalaRavizza di Pavia il Moyashi Garlasco, avanti di tre lunghezze e attualmente al quinto posto in classifica. L’operazione aggancio è possibile anche se i lombardi, battuti all’andata al tie-break in un indimenticabile esordio al PalaRaschi, provengono da tre successi consecutivi (sei nelle ultime sette partite) che li hanno riportati in piena zona Play Off. Un aspetto accomuna le due compagini, entrambe capaci nel turno prenatalizio di recuperare da una situazione di due set di svantaggio e imporsi in rimonta, a testimonianza di grandi doti caratteriali e una ...