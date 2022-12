Preghiera del mattino 24 Dicembre 2022 | “Vieni Signore | confortami”

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Conferenza Episcopale Italiana

...tempo di Natale, per continuare il nostro cammino sinodale con rinnovata convinzione e partecipazione, sentendoci riuniti in "maniera speciale" dallo Spirito Santo, come invoca l'antica...... dal momento che il regime incoraggiava la procreazione anche al di là dell'istituto "antiquato"matrimonio. Prima di mangiare, le donne recitavano unaa Hitler. "Nostro Führer, ti ... Veglia di preghiera per la pace: l'omelia del Card. Zuppi Per il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella quello che si celebrerà questa sera e domani domenica sarà il primo Natale in mezzo al popolo di Dio della Chiesa ...Arcivescovo Satriano, insieme al cardinale Zuppi la Chiesa e la città di Bari hanno pregato san Nicola nel solco dell’ecumenismo, del dialogo, della fraternità universale.