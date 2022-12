Classi da 10 alunni come in Francia per combattere la dispersione scolastica Valditara | “Da gennaio andrò nelle scuole difficili”

Orizzonte Scuola

... i Carabinieri della Compagnia di Bolzano si sono recati presso l'Istituto Comprensivo in lingua tedesca Bolzano - Gries, dove alla presenza deglidi due, la 3 e la 4, hanno illustrato ...Il Consiglio dei bambini è composto dalle alunne e daglidellequarte e quinte delle scuole primarie della città; del Consiglio dei giovani faranno parte le studentesse e gli studenti ... Valditara: “Classi da 10 alunni come in Francia contro la dispersione scolastica” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A parlare è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che, in un'intervista a 'Repubblica', affronta il tema dell'abbandono scolastico e annuncia misure anti-dispersione.