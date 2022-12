Calcio francese in lutto | ucciso a Marsiglia il 22enne attaccante dell’Aubagne Mendy

(Di sabato 24 dicembre 2022)in: l’(National 2) Adeln Santana, è statonella notte tra venerdì e sabato a colpi di arma da fuoco nel 14/mo arrondissement di. Nelle giovanili,era passato attraverso il centro di formazione dell’Olympique, prima di approdare in Inghilterra, e poi al Côte Bleue, Marignane-Gignac e all’Aubagne la scorsa estate. Lo stesso club, sui social, lo ha così ricordato: “Lascerà un grande vuoto e rimarrà per sempre uno di noi. Tutti i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia”. SportFace.

Tragedia nel calcio francese: Adel Santana Mendy è stato ucciso a ... L'attaccante dell'Aubagne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nei pressi di Marsiglia. Aveva solo 22 anni ed era cresciuto nel vivaio dell'OM.Il club francese dell'Aubagne (National 2) piange la scomparsa dell'attaccante 22enne Adeln Santana Mendy, ucciso nella notte tra venerdi' ...