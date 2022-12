Serena Rossi e la maternità | “Se sei single o omosessuale | l’unica soluzione è l’Arcangelo Gabriele”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Siamo in un Paese in cui la procreazione assistita è legale solo per le coppie eterosessuali. Quindi se seio se sei, forseè davveropossibilità che c’è se vuoi diventare mamma a un certo punto”. Parola di(37 anni), l’attrice napoletana protagonista di “Beata te”, la nuova commedia Sky Original, diretta da Paola Randi che affronta con toni leggeri il delicato tema dellae della libera scelta. Una scena del film “Beata te” (Sky)Il film, disponibile dal 25 dicembre su Sky Cinema (e in streaming su now) vede l’attrice nei panni di Marta, “una donna, una regista teatrale che a fatica nella sua vita ha cercato di affermarsi. Finalmente sta per debuttare con l’Amleto in un teatro molto ...

"Beate te", Serena Rossi e l'arcangelo nella commedia di Natale - Il Sole 24 ORE Il duo protagonista della commedia Sky Original disponibile dal prossimo 25 dicembre ci ha raccontato la loro amicizia e parecchi retroscena sul set, oltre alla loro passione per il Napoli di Spallett ...