LIVE – Avellino-Pescara 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Alle 17:30 di venerdì 23 dicembreprenderanno parte alla ventesima giornata del girone B di. Si gioca al Partenio e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio: i campani devono risalire una classifica fin qui sotto le aspettative (24 punti), gli abruzzesi vogliono ridurre il gap con le prime due della classe, Catanzaro e Crotone. Potrete seguire la partita nell’arco dei novanta minuti su Sportface.it che vi offrirà unatestuale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Aya, Tito; Dall’Oglio, Matera, Maisto; Russo, Trotta, Kanoute. Allenatore: Rastelli.(4-3-3): ...

Un solo successo davanti al proprio pubblico per la Viterbese che non vince in casa da metà ottobre con l'mentre il Giugliano ha totalizzato in esterna nove punti in nove gare con due ...A dirigere il match sarà Simone Galipo' della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa die Andrea Nasti di Napoli. Quarto uomo Fabio Rosario Luongo di Napoli. ... Avellino-Pescara dove vederla: Sky, Rai, Eleven Sports o ... Si parte domani, sabato 24 dicembre, con il lungo aperitivo di Natale che trasformerà piazza Libertà nell’ombelico della città di Avellino dalla mattina alla sera. In alto i calici sulle note mixate d ...Serie C Avellino Pescara, inizio ore 17.30. Ultima gara del 2022, Colombo deve rinunciare anche a Kraja e rilancia Crescenzi e Tupta dal primo minuto. All'andata decise un gol di Facundo Lescano che p ...