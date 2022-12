Agenzia ANSA

BRUXELLES - L'exdel Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito'inchiesta sul Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un mese. Lo si è appreso dalla ...... Panzeri, l'ex collaboratore Francesco Giorgi e la compagna Eva Kaili, ormai exdel ... posto sotto sequestro dal gip di Aosta nell'ambito'inchiesta Qatargate, è stato acquistato lo ... L'ex vicepresidente dell'Eurocamera Kaili resta in carcere - Europa Nel 1923 Edoardo diventa il 1° presidente della famiglia che da un secolo governa i bianconeri. Una saga da rileggere nel libro di Cucci e Calzaretta con le splendide foto storiche di Salvatore Giglio ...BRUXELLES - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, dovrà restare ancora in carcere per almeno un mese. Lo ...