I russi demoliscono il teatro e l' identità ucraina di Mariupol

(Di venerdì 23 dicembre 2022) È ormai stato del tutto buttato giù lo spazio culturale diventato rifugio antiaereo e poi fossa comune. Nella città sul mar d'Azov ormai sono rimasti meno di 100mila abitanti. Ipromettono che rinascerà, con il nuovo, il rilancio di Azovstal, la nuova base navale, ma non molti dei residenti sarebbero disposti a restare

A Mariupol iil teatro, diventato un rifugio antiaereo e colpito da raidin marzo: 300 le vittime stimate.A Mariupol iil teatro, diventato un rifugio antiaereo e colpito da raidin marzo: 300 le vittime stimate. Ucraina, russi demoliscono teatro a Mariupol - Il Sole 24 ORE Anche il teatro scenario del massacro di alcuni mesi fa viene abbattuto per fare spazio all'architettura russa View on euronews ...Secondo il "Wall Street Journal" il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta definendo la "formula di pace" in 10 punti inizialmente menzionata al vertice del G20 a Bali e la presenterà a fine febbra ...