Colombo | “Caso plusvalenze? Faccio fatica a credere che si chiuda con una multa”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Monicaritiene che per ilfache sicon unaA Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Monica, giornalista “Corriere della Sera” La ripresa del campionato? “È come se ricominciasse un nuovo campionato. È evidente che il vantaggio della squadra di Spalletti è oggettivo, ma le concorrenti faranno di tutto per diminuire il gap. Lukaku dopo un brutto Mondiale sta tornando a disposizione dell’Inter. Il Milan insegue la seconda stella e al netto di quello che sono i problemi legati a Maignan, c’è tutta l’intenzione di replicare le gesta dello scorso anno”.ritiene che Allegri dovrà svolgere più i panni dello ...

AreaNapoli.it

In questo, il delicato tema degli appalti legato anche alla sicurezza è, senza se e senza ma, ... il rispetto del contratto di lavoro prevalente che sarà il faro del sindacato di piazza. "...Ed in questo, sul terreno dell'arte contemporanea, intreccia il suo cammino con l'azione di ... Sergio Baldassini, Stefano Bonacci, Polly Brooks, Cinzia, Andrea Colombu, Luca Costantini, ... Caso Juventus, Colombo: 'Non escludo sanzioni maggiori di una semplice multa' A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Monica Colombo, giornalista del “Corriere della Sera” ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...