Cellularline acquisisce la maggioranza di Peter Jäckel GmbH

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L’operazione permette al gruppodi rafforzare significativamente la presenza sul mercato tedesco e di accelerare il processo di internalizzazione previsto nel business plan 2022 – 2025ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di, importante player tedesco di accessori per smartphone. Il corrispettivo preliminare pattuito per l’acquisizione del 60% è pari a Euro 3,05 milioni. L’operazione prevede meccanismi contrattuali che potrebbero consentire adi accrescere la propria partecipazione fino al 100% entro il 2025. I due fondatori dirimarranno nelle attuali cariche e rafforzeranno il presidio commerciale del Gruppo ...