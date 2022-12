Spotify | Wrapped 2022 incorona “As it was” di Harry Styles brano più amato sulla piattaforma

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È da otto anni chelancia, la sua campagna più attesa di fine anno che offre uno sguardo sui 365 giorni trascorsi nel mondo: è As It Was diilpiù. E Oltre alle classifiche globali e italiane e all’esperienza in-app,rende ora disponibile una panoramica di alcuni dei dati più interessanti. Così, tra un tuffo nel passato e nuove feature all’insegna dell’auto espressione e della personalizzazione,continua a svelare i trend di ascolto di musica e artisti. Aggiungere il cuore verde ad uninè ormai per tutti gli utenti ...

DLSO

Svezia, la tradizionale corsa dei Babbi Natali è un inno all'allegria X Leggi anche › Tra guerra, Sanremo e parlare in corsivo: un anno di ricerche su Google › Arriva...Questo squallido recap non è altro che una parodia delannuale che offrea tutti gli abbonati della piattaforma. Il nuovo trend, in voga sopratutto tra le ragazze, consiste nel ... Rivivi il tuo anno in musica con Spotify Wrapped 2022 Spotify, Wrapped 2022, medaglia d'oro per "As It Was" di Harry Styles tra le le canzoni più salvate sulla piattaforma nel 2022 ...Instagram ha lanciato 'Recap 2022'. Ma quali sono state le tendenze sui reels nel corso del'anno che volge al termine