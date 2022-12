Manovra | cinghiali cacciati in città potranno essere mangiati

Agenzia ANSA

Chiesto lo stralcio della norma sui comuni e altre 44 correzioni. Dal reddito di cittadinanza allo smart working, dalla caccia aiin città al reddito alimentare: cos'è ...L'emendamento insul contenimento della fauna selvatica è, piuttosto, un provvedimento in ... ricordando ' che la presenza deiè una realtà in città come Trieste e Gorizia dove il ... Manovra: ok alla caccia ai cinghiali in città, si potranno mangiare (ANSA) - ROMA, 22 DIC - "C'è ampia discussione e confusione sulla norma per il controllo della fauna selvatica. Non viene aperta la caccia in nessuna zona dove oggi è vietata, né in città né tantomeno ..., erano destinati ad essere macellati, grazie alla mediazione della LAV venivano catturati e traslocati in un recinto individuato dalla Regione Liguria in provincia di La Spezia. Purtroppo, poche sett ...