L’intelligenza artificiale è una risorsa | ma non è attrezzata per le crisi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Che si tratti di protezione contro le frodi con le carte di credito, di creazione di modelli climatici o di distribuzione delle forze di polizia,(Ia) sta penetrando sempre più profondamente nella vita quotidiana. Però i dati necessari a questo scopo provengono per lo più da fasi di relativa stabilità, che non possono sempre essere facilmente applicati in tempi di. Il Centres for European Policy Network (Cep) ritiene che ci troviamo di fronte ad un rischio sistemico ancora sottovalutato e chiede l’introduzione di regole più adatte. «L’uso dell’Ia può apparire molto utile nella soluzione di. Tuttavia, gli algoritmi ottimizzati con dati raccolti in tempi “normali” possono portare inconsapevolmente a decisioni sbagliate. È quindi necessario disporre di regole sensibili al rischio per ...