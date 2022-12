Korean Wave | la piattaforma streaming sudcoreana Wavve acquisisce KOCOWA e punta all' espansione globale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Laha acquisito lo streamer americanoContent Waave) ea un'di portata. Sempre più contenuti made in Corea per la Corea e il resto del mondo: è questo l'obiettivo della, che annuncia l'acquisizione diContent Waave). Continua il grande successo dei contenuti di fattura coreana in tutto il mondo, con lasempre più in forte, e pronta a diventare una marea costante. E ora il servizio disudcoreano ...

Movieplayer

Basti pensare a K - POD! , il nuovo Podcast firmato Radio DEEJAY, nel quale i due conduttori portano il pubblico alla scoperta della, ovvero l'industra musicale e culturale sud coreana. ...K - pop o k - drama K - POD! Nasce il podcast che racconta il fenomeno dellaGianluca Gazzoli ed Elisa Cyberg portano il pubblico nel fenomeno musicale e culturale del momento: la. K - POD! è il podcast per scoprire tutto sull'industria culturale della ... Korean Wave, la piattaforma streaming sudcoreana Wavve ... La piattaforma streaming sudcoreana Wavve ha acquisito lo streamer americano KOCOWA (Korean Content Waave) e punta a un'espansione di portata globale.The popular South Korean song Gangnam style by rapper Park Jae-sang (stage name PSY) recently marked its 10 years. When the track came we Indians couldn't relate to anything but the music and beats ...