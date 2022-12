Juranovic | Torino e Roma sul terzino del Celtic Il tecnico degli scozzesi | “Al momento non c’è nulla”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una delle sorprese più intriganti del Mondiale giocato in Qatar è stato senza ombra di dubbio Josipcroato del. Tante le squadre che stanno chiedendo informazioni su di lui, anche in Italia, contra queste. Ildella squadra scozzese, Ange Postecoglu, però mette le cose in chiaro: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta, in questonon c’è niente. Zero. Poi se dovesse esserci un problema o se i giocatori avranno delle proposte, sono sicuro che verranno a trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma ad oggi niente da segnalare”. SportFace.

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il Barcellona è fortemente interessato a Josip, 27enne laterale difensivo croato del Celtic. Atletico Madrid, Roma erimangono alla finestra, in attesa degli sviluppi. Lo riporta Sky Sports UK .©LaPresseNegli ultimi giorniè stato accostato così non solo alla Juve ma anche ad altri club italiani, comee Roma, e spagnoli, come Atletico Madrid e Barcellona. Ad oggi, ... Roma e Torino su Juranovic Il tecnico del Celtic: "Zero, in questo momento non c'è niente" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Juve è alla ricerca di un nuovo esterno di destra. Occhi puntati in Scozia, da dove arrivano le dichiarazioni del tecnico ...