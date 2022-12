Errore di consegna | 14 kg cocaina in scatola donata a banco alimentare in Germania

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quattordici kg di, per un valore di circa 500mila euro, sono stati trovati in unadi banane mandata in dono altedesco Tafel , nella città di Attendorn, nel Nordreno-Vestfalia....

La polizia dichiara di essere all'inizio delle indagini, ma di ritenere che ci sia stato un qualche "nella". Da capire, ovviamente, è quando e da parte di chi.