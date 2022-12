Zelensky verso l' incontro con Biden E i caccia Usa lo scortano in volo 

Agenzia ANSA

Cresce l'attesa per il viaggio di Volodymyrgli Stati Uniti . Il volo del presidente ucraino, partito dall'aeroporto di Rzeszow, in Polonia, è scortato da un aereo militare americano.raggiungerà Washington, dove ...Lo twitta il presidente americano, Joe Biden, replicando al cinguettio diin voloWashington, nel suo primo viaggio fuori dall'Ucraina da quando è scoppiata la guerra. 21 dic 14:00 ... Zelensky in volo verso gli Usa. Putin annuncia nuovi missili - Mondo Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è in volo per Washington. Incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca e interverrà al Congresso statunitense. “Volodymyr mi auguro che il tuo volo stia andando bene.Gli Stati Uniti stanno lavorando in stretta collaborazione con Kiev per assicurare la massima sicurezza a Zelensky durante la visita, la prima negli Stati Uniti del capo di Stato ucraino dallo scoppio ...