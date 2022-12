Zelensky negli Stati Uniti | cosa ci si aspetta dal viaggio del presidente ucraino

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilparlerà davanti al Congresso statunitense per chiedere nuovi e maggiori aiuti militari per contrastare le forze di occupazione della Russia

Da parte sua, un alto funzionario americano ha affermato che 'era desideroso di compiere il suo primo viaggio all'estero negli Stati Uniti per ringraziare il Paese del sostegno bipartisan'. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti, alla base militare di Joint base Andrew non lontano da Washington. Lo riferisce Cbs. 21 dicembre 2022. Zelensky è arrivato negli Stati Uniti: "Porto una bandiera firmata dai soldati al fronte". Il presidente ucraino Zelensky è atterrato a Washington dove incontrerà Joe Biden e parlerà davanti al Congresso: è il primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra. Nella notte intervento al Congresso, ma il vero nodo è sulla fornitura di armi a lunga gittata che gli Usa non vogliono fornire perché temono la reazione di Putin.