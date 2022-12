Vaccini a Napoli | oltre mille bambini non sono protetti contro varicella e morbillo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Scatta l’allarme, nati dal 2020 in poi, nonlae non solo., nati dal 2020 in poi, nonvaccinatila. 810 nonvaccinati, rosolia e parotite. 777 non vaccinati

... sono oltre mille i bambini a, nati dal 2020 in poi, non vaccinati contro la varicella, 810 ... "L'importanza dei- ha aggiunto il direttore generale dell'Asl - è chiara, concreta, ci pare ..." Sono troppi ", ha detto Ciro Verdoliva, direttore generale dell'AslUno, intervenendo ... L'importanza deiè chiara, concreta, ci pare assurdo che ci siano persone che mettono a rischio ... Vaccini a Napoli, verifiche su ritardi e inadempienti avviate dalla Asl L'appello ai genitori: rivolgersi ai centri vaccinali per eseguire le vaccinazioni mancanti e proteggere i più piccoli ...Oltre mille bambini a Napoli, nati dal 2020 in poi, non sono vaccinati contro la varicella. 810 non sono vaccinati contro morbillo, rosolia e parotite.