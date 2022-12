(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "In, i militaristanno affrontando ledell'Occidente. Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno sostenendo il regime di Kiev con armi, stanno addestrando soldati, stanno ...

Il Sole 24 ORE

Lo ha affermato il ministro della Difesa russo,Sergei, in una riunione allargata del collegio delMinistero della Difesa russo."In, i militari russi stanno affrontando le forze ...La Russia stabilira' delle basi navali a Mariupol e a Berdiansk, entrambe citta' dell'occupata, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa russo, Seghiei. "I porti di Berdiansk e di Mariupol sono pienamente funzionanti. Noi prevediamo di stabilirci delle basi ... Shoigu: in Ucraina russi affrontano forze combinate occidentali - Il Sole 24 ORE Milano, 21 dic. (askanews) - 'In Ucraina, i militari russi stanno affrontando le forze combinate dell'Occidente. Gli Stati Uniti e i loro ...Discorso del capo del Cremlino Vladimir Putin a una riunione allargata del Collegio del Ministero della Difesa ...