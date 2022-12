Capodanno | Enpa ad Anci | ' servono ordinanze contro botti a tutela persone e animali'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - L'Ente nazionale protezione) ha scritto al presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani (), Antonio Decaro, per chiedere ai sindaci di emanareche vietino in vista del...

LAPRESSE

Precedente Festa diin piazza Cavalli, musica live con l'Orchestra Italiana Bagutti e dj ... intervengono i carabinieri In lite conperché non vuole microchippare il cane: augura la ...... Ivo Morelli sarà il nuovo questore al posto di Filippo Guglielmino Successivo Festa di... smantellato giro internazionale e quattro arresti: indagini anche a Piacenza In lite conperché ... Capodanno, Enpa chiede ad Anci divieto botti - LaPresse Manca poco alla fine dell’anno e l’Ente Nazionale Protezione Animali ha scritto al presidente dell’Anci, Antonio Decaro, per chiedere ai sindaci di emanare ...L'utilizzo dei cellulari e degli smartphone a scuola è un tema molto caldo e sentito, specialmente ora che si comincia a riconoscere questi strumenti - e quelli appartenenti a categorie simili, come t ...